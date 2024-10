No non stiamo scherzando | hanno trovato davvero il villaggio dei Puffi | Da vedere subito

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildei, da non credere, esistee si può visitare: dove si trova, come visitarlo e cosa. Ingegnosi, buoni d’animo e anche complicati, ognuno con una sua qualità: isono stati una parte importante della nostra infanzia. Un cartone animato famosissimo creato da Peyo che in pochi anni è diventato un must in tutto il mondo. Ildeiesisteed è mozzafiato – Velvetmag.it / Credits: Instagram @TheMuffaCome ricorderanno in molti, ivivevano indi una foresta con casette con tetti ricavati dai funghi, invisibile all’occhio umano.