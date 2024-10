Natalini al contrattacco | La verità nei numeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In occasione della Conferenza dei sindaci, il direttore generale dell’Ast Nicolettaha voluto riepilogare idei suoi primi 15 mesi, indirettamente, rispondendo alla protesta dei sindacati che manifestavano in piazza del Popolo. "Per quanto riguarda la retribuzione del risultato, lo stipendio del dipendente dell’azienda sanitaria prevede uno stipendio fisso e una serie di premialità che vengono distribuite nel corso degli anni sulla base di fondi contrattuali specifici. Erano indietro di oltre 3 anni, pagati da questa direzione – ha sottolineato – Erano 2,8 milioni nel 2020, 2,6 nel ‘21 e 2,3 nel ‘22: percepiti tutti nel 2023-24. La dirigenza Pta, quindi la parte tecnica amministrativa, ha percepito le identità sempre come previsione del risultato del 20, 21 e 22". Per quanto riguarda il comparto,ha detto che "è stata conferita la premialità del ‘21, ‘22 e ‘23.