Mary di Danimarca in viaggio di stato in Brasile lo stile sporty chic della sovrana

(Di giovedì 3 ottobre 2024)disi trova indiinper una visita ufficiale di quattro giorni, in cui intende approfondire il temaCooperazione danese-brasiliana sulla biodiversità , la salute e la lotta contro la violenza contro le donne. Ad accompagnarla nelle sue visite, Lars Aagaard, il ministro per il clima, l’energia e i servizi pubblici del paese sudamericano. Ilufficiale oltreoceano è cominciato il 2 ottobre scorso e si concluderà giorno 5. Nei primi due giorni del suo tour, laha visitato Manuas, mentre, in seguito, la Regina si sposterà a Brasilia. In ogni suo spostamento indi, è apparsa sempre perfetta, indossando dei look adatti a ogni occasione. La, in particolare, ha saputo alternare un outfitad altri davvero glamour.