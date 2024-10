Donazioni di sangue | Dopo l’emergenza estiva riaperti i centri periferici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un nuovo incontro, a testimoniare l’attenzione che c’è da parte dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo per il sistema di raccolta. Il direttore generale Roberto Grinta, quello amministrativo, Massimo Esposito, e quello della direzione amministrativa ospedaliera, Valter Pazzi, hanno accolto i vertici provinciali e comunali dell’Avis con in testa la presidente provinciale Elena Simoni. Presente, per i saluti, anche il direttore sanitario, Elisa Draghi. Sul tavolo la convenzione stipulata fra l’Avis regionale e l’Asur Marche per presa visione e condivisione, tenuto conto del passaggio da Asur Marche ad Ast. "L’Azienda sanitaria fermana e l’Avis hanno instaurato un rapporto di confronto e dialogo teso a incrementare e migliorare la raccolta die plasma", assicura Grinta.