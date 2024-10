Chiara Ferragni a Belve? Cosa sappiamo dell’intervista esclusiva

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Secondo quanto riportato dal sito web di Davide Maggio,potrebbe tornare in televisione, questa volta come ospite di Francesca Fagnani nel programma ’’, che riprenderà su Rai 2 a fine novembre. Nelle scorse settimane, infatti, si legge nell’articolo, ci sarebbe stato un incontro tra l’imprenditrice influencer e la giornalista conduttrice per parlare di una possibile partecipazione alla trasmissione. Secondo il sito di Davide Maggio,sembrerebbe intenzionata a raccontarsi apertamente, affrontando alcune tematiche delicate. Tra queste potrebbe esserci la fine del suo matrimonio con Fedez, questione di cui finora ha evitato di discutere pubblicamente. Durante un’intervista precedente a ’’, Fedez aveva ammesso che il pandoro gate aveva avuto un impatto negativo sulla loro relazione, contribuendo alla crisi matrimoniale.