Chi è il nullatenente romano arrestato con 47 milioni di euro | possedeva la barca più bella del mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su ordine della magistratura, hanno disposto il sequestro dei beni del valore di oltre 47diriconducibili a un imprenditoreconsiderato “socialmente pericoloso” per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico: si tratta di Gabriele De Bono. La maggior parte dei beni sono già stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito della vicenda penale che ha portato nel 2018 all’arresto del faccendiere che, dal 2005, risulta gravemente indiziato in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e bancarotta fraudolenta per i quali, in uno dei procedimenti. Chi è Gabriele De Bono ilLe investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O.