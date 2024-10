Serie D | girone B Ospitaletto a Sondrio Arconate per la svolta contro la Pro Sesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cinque squadre in quattro punti. IlB vive nella massima incertezza. Sul trono si è seduta al momento la Varesina di Marco Spilli (nella foto) con i suoi 13 punti. Nelturno in programma oggi i rossoblù saranno ospiti alle 14.30 della nobile decaduta Chievo Verona. Secondo a quota dodici, il sorprendentefarà visita a una Nuovareduce dalla prima vittoria stagionale. Il Desenzano terzo in classifica a undici sarà invece protagonista sul campo del Sangiuliano City. Quarte, a braccetto, Proe Sant’Angelo con dieci punti. I biancocelesti si recano sul campo di un’se ancora a secco di punti, i lodigiani su quello di un Breno che, con le sue otto lunghezze, vuole tentare la scalata alla zona nobile della graduatoria. Ambizioni di ulteriore ascesa hanno anche Pro Palazzolo e Folgore Caratese, di fronte in terra bresciana con inizio alle 18.