Bayer Leverkusen-Milan Samuel Chukwueze | prestazione horror adesso addio possibile La situazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), altra chance sprecata malamente da: l’esterno non brilla. Cambio di rotta o cessione? Aspettare, è stata la parola chiave per descrivere le prestazioni del nigeriano Samunella scorsa stagione. Poco spazio, una confusione generale tra l’ex mister Pioli ed unpoco brillante hanno ”discolpato” il giocatore che era atteso in questa stagione. L’attesa finora rimane tale, l’ex Villareal continua ad avere poco spazio, e a non convincere quando chiamato in causa. In campionato così come in Champions League un nulla di fatto e ieri ne è stata la prova lampante. Nella mischia al posto di Pulisic verso il minuto 80, tra palloni persi ingenuamente, due interventi fallosi ed un cartellino giallo, il giocatore non ha apportato nulla alla squadra, anzi.