Valeria Marini truffa in famiglia da 350 000 euro | Ci ha distrutti

(Di martedì 1 ottobre 2024), ieri 30 settembre, ha testimoniato in tribunale a Roma contro un produttore cinematografico accusato diche avrebbe “spillato” alla madre oltre 350.000in un investimento in Bitcoin tra il 2018 e il 2019. La showgirl ha accusato questa persona di aver distrutto la madre che, essendo una donna d’onore, si vergognava terribilmente di quanto successo tanto da non voler aprire neanche la porta alla figlia. Il film die laalla madre Come riferito da Il Messaggero, tutto è nato dalla proposta fatta dal produttore cinematografico adi interpretare una parte in un cortometraggio, “L’ultimo applauso”, utilizzando i fondi Imaie (Istituto mutualistico per la tutela degli artisti). L’uomo si era presentato all’attrice sostenendo di aver girato il video del suo matrimonio, ma lei non lo ricordava.