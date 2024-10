Sos Venezuela FdI | Tenere gli occhi aperti e lavorare per archiviare la stagione di Maduro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024)non molla la presa e l’emergenza democratica incontinua a destare preoccupazione anche in Italia. Un tema su cui FdI ha volutoalta la soglia d’attenzione, con il convegno tenuto in Senato, di cui si è fatta promotrice la senatrice Cinzia Pellegrino. “Bisognagli” sull’attuale scenario nel paese latino-americano, perché “la questionena è molto sentita in Italia”, ha ricordato la senatrice di FdI. “La scorsa settimana – ha sottolineato l’europarlamentare, capodelegazione di Ecr Carlo Fidanza – è stata approvata una risoluzione che va nella direzione del riconoscimento di González come presidente eletto deini”.