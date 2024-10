LIVE Bayer Leverkusen-Milan 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | il Milan ci prova ma il Leverkusen non sbaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAche si trova così a punteggio pieno, 6 punti, mentre rossoneri che rimangono fermi a 0. Brutto primo tempo per la squadra di Fonseca che non trova il ritmo partita giusto e si ritrova troppo spesso dietro la linea del pallone. Ottimo, però, il pressing delche imposta il match a proprio piacimento e riesce a mettere in pratica il proprio gioco. Pesante il bilancio delle fasce. Frimpong e Grimaldo hanno straripato soprattutto nel primi 45?. Ripresa che parte in salita per i rossoneri e che vanno sotto di un gol al 51?. Da quel momento ilcambia registro e ritrova il coraggio che sembrava non avere. Da lì, il match cambia faccia. Occasioni a ripetizione da entrambe le parti riaprono un incontro che sembrava unidirezionale.