Italia-Israele il prefetto di Udine | Non c’è alcun motivo per chiedere la partita a porte chiuse

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Non c’è, in sede locale, diche lasi disputi a“. Sono queste le dichiarazioni che ildi, Domenico Lione, ha rilasciato ai microfoni dell’ANSA al termine dell’odierno Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il cui argomento centrale era proprio latra. Il match vedrà impegnate le due squadre il 14 ottobre al Bluenergy Stadium die sarà valido per la Nations League. “La riunione operativa odierna – ha aggiunto – è stata convocata proprio per assicurare il miglior dispositivo di prevenzione, per fare in modo che gli spettatori e la città possano vivere l’evento nella maniera più tranquilla e serena possibile“. Nel pomeriggio della, tra le 17:00 alle 19:30, è stato autorizzato un corteo pro-Palestina, che si snoderà tra piazza della Repubblica e piazza XX settembre.