Hockey ghiaccio | ancora una sconfitta per Asiago in ICE League 2024-2025

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prosegue il momento no Di. La squadra veneta ha rimediato infatti la quartaconsecutiva nel Campionato di ICEdisuldopo aver ceduto il passo al Black Wings Linz, mattatore in casa con il rotondo risultato di 8-2. Un brutto K.O per il team italiano – al momento relegato al penultimo posto in classifica con un solo punto all’attivo (rimediato nella débacle ai rigori contro Innsbruck) – malgrado un primo periodo abbastanza equilibrato. All’1-0 austriaco di Kragl (3:18) ha risposto infatti Gennaro in power play, ripristinando gli equilibri a metà della prima frazione. Ma la musica cambia non poco nel secondo atto, contrassegnato da una vera e propria goleada da parte del Black Wings. Al 7:03 infatti Bretschenider riporta i suoi in vantaggio, preludio del tris di Knott (7:35) e del poker di Lebler (7:54).