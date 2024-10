Dl Omnibus il Senato approva la fiducia | dal concordato preventivo al bonus Natale cosa contiene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’aula delha votato laal dlcon 98 sì, 66 no e un astenuto. Il provvedimento introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico. Ora dovrà passare alla Camera per l’zione definitiva in vista della conversione in legge entro l’8 ottobre. “Con il voto diinal dl fiscale chiudiamo la prima fase d’esame di un provvedimento tanto importante quanto complesso, che tra le altre cose introduce misure rilevanti per la Zes unica del Mezzogiorno, stanzia fondi per Scampia, rifinanzia il Fen”, ha commentato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.