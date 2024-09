Serie A femminile | poker della Juventus alla Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

Continua a vincere la. Nel posticipoquarta giornataA Women 2024/25 infatti le bianconere hanno steso con unla, confermandosi così in vettaclassifica a punteggio pieno, a +2 dall'Inter, tre lunghezze sulle Viola e quattro sulle bicampioni in caricaRoma. La squadra allenata da Massimiliano Canzi ha sbloccato la sfida al 39? grazierete di Arianna Caruso, per poi dilagare nella ripresa: la danese Amalie Jorgensen Vangsgaard ha siglato il 2-0 al 55?, mentre il tris è opera di Paulina Kate Krumbiegel al 67?. Nel finale arriva il gol del definitivo 4-0 di Martina Rosucci.