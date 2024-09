Prima giornata Basket Serie A 2024 25 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sono mancate le sorprese nella/2025. I campioni d’Italia dell’Olimpia Milano vengono sconfitti dalla neopromossa Trieste per 84-78, così come Venezia che si arrende a Treviso per 78-75. Chi non sbaglia, invece, è Brescia che si impone su Varese per 118-94. Bene Pistoia che sorprende Napoli(88-82), e Tortona su Cremona(80-68). Negli anticipi, Bologna passa a fatica a Trapani(88-89), così come Trento a Reggio Emilia(76-92) e Scafati a Sassari(86-97)./2025: LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 2 TRENTO pt. 2 TORTONA pt. 2 BOLOGNA pt. 2 SCAFATI pt. 2 PISTOIA pt. 2 TRIESTE pt. 2 TREVISO pt. 2 TRAPANI pt. 0 VENEZIA pt. 0 NAPOLI pt. 0 CREMONA pt. 0 SASSARI pt.0 REGGIANA pt.0 VARESE pt.