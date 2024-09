Le canzoni fanno un po’ il ca**o che vogliono il successo non ha regole Il mio nome è mai più fu criticata dalla politica | Ligabue torna nei teatri e a Campovolo per festeggiare Certe Notti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lucianoper il suo ritorno alla musica dal vivo ha deciso di spiazzare i media e i fan. Infatti il rocker ha dato appuntamento, quasi a sorpresa, nella sua Correggio (Reggio Emilia) per cantare al Teatro Asioli. Una scelta caduta non a caso perché a ottobre e novembreterrà una serie di concerti “in Teatro – Dedicato a Noi” da Nord a Sud dell’Italia con una scaletta diversa ogni sera, visto che si potrà attingere da 45ri-arrangiate per l’occasione. Già nel 2002-2003si era esibito nei, ma stavolta ci saranno delle novità. Una volta terminato lo show, la stampa al rientro verso Milano, è stata però bloccata in un Autogrill di Arda Est (Fiorenzuola d’Arda), dove a sorpresacon la sua band ha cantato nuovamente per poi concedersi ad una chiacchiera in conferenza stampa.