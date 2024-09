La famiglia Buffon | chi sono i genitori e le sorelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Massa Carrara, 30 settembre 2024 – C’erano leVeronica e Guendalina con le loro famiglie insieme aiMaria Stella e Adriano. Il matrimonio di Gianluigicon Ilaria D’Amico è stata un’occasione in più per far ritrovare unamolto unita. Quella del portiere appunto, che ha voluto parenti e amici per il sì con la giornalista e presentatrice. Unadi grandissimi sportivi. Gigi e Ilaria, i dettagli delle nozze Tutti, oltre a Gianluigi, hanno militato in squadre sportive o infranto record. Maria Stella Masocco, la madre del portiere, è stata un grande nome dell’ateltica, in particolare nel lancio del peso. Nel 1971 portò l’argento all’Italia nei Giochi del Mediterraneo. Il suo record italiano, ottenuto in Toscana, ha resistito fino alla fine degli Anni Ottanta.