Fernandes vede il rosso mentre gli Spurs si ribellano

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) 2024-09-29 19:29:01 Ecco quanto riportato poco fa: Il Tottenham ha vinto consecutivamente la Premier League, battendo il Manchester United 3-0 all’Old Trafford. Gli uomini di Ange Postecoglou sono arrivati ??al Theatre of Dreams e hanno controllato la partita, portandosi subito in vantaggio con Brennan Johnson. I sostegni devono andare al difensore Micky van de Ven per la sua corsa affascinante dalla propria metà campo prima di crossare per il gallese per tornare a casa. Le cose sono andate di male in peggio per lo United dopo che il capitano Brunoè stato espulso per un’alta sfida su James Maddison. Glihanno raddoppiato all’inizio del secondo tempo grazie all’abile conclusione di Dejan Kulusevski che ha superato Andre Onana in porta.