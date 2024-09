Arrestati capi ultras di Inter e Milan | Infiltrazioni criminali Piantedosi | preoccupato

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) Maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura dio, contro le tifoseriedi. Sono decine le misure cautelari e i decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere con l'aggravante mafiosa, estorsione, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, accesso abusivo a sistemi informatici, lesioni, percosse, rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Sono complessivamente una quarantina gli indagati: tra di loro non vi sono dipendenti o dirigenti delle società che, come spiegato dal procuratore dio Marcello Viola, risultano "persone offese".