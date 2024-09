Il viaggio nella Roma della paura e nei tunnel della vergogna Bonifica al palo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Tanti progetti, dichiarazioni d'intenti, delibere e qualche pulizia-spot, eppure i sottopassi di Corso d'Italia e delle vie limitrofe sono ancora in condizioni di degrado assoluto. Domenica scorsa in quello di piazzaCroce Rossa, seminascosto in un'aiuola, una donna di 42 anni è stata stuprata e la sua vita segnata per sempre dalla violenza subìta. L'unico responsabile dell'accaduto è il suo aggressore - un senzatetto marocchino di 39 anni, che è stato arrestato - ma sembra incredibile che, a distanza di una settimana, il sottopasso sia ancora esattamente nelle stesse condizioni di quella terribile notte. Oscurità , cumuli di vestiti, coperte aggrovigliate, bottiglie ovunque e un ammasso di sporcizia impossibile da distinguere, tenendosi a una prudente distanza.