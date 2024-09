Omicidio Maria Campai il 17enne di Viadana | volevo scoprire che cosa si prova ad uccidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)– “chesiad”. Queste le parole che, secondo la Gazzetta di Mantova, avrebbe pronunciato davanti ai carabinieri ilaccusato dell’di. Ilsi trova in carcere al Beccaria di Milano, gravato dalla terribile accusa di avere picchiato a morte la 42enne romena, e di averne poi nascosto il corpo sotto uno strato di fogliame nel giardino di una villa, scavalcando la rete di recinzione. Il ragazzo ha collaborato con gli investigatori indicando il luogo dove aveva nascosto il cadavere. Secondo lo stesso quotidiano, i carabinieri hanno "trovato alcune ricerche fatte su internet con i dispositivi in uso al ragazzo in cui viene spiegato come neutralizzare una persona a mani nude".