Maltempo in Val Seriana | soccorsi ancora al lavoro nelle frazioni più isolate

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilha colpito duramente la Val. Gorno e le suesono state messe a dura prova da un nubifragio violento. In particolare, la frazione di Chignolo d’Oneta è rimasta isolata. Il sindaco di Gorno, Giampiero Calegari, ha confermato che la situazione è critica, ma i lavori di ripristino sono già iniziati. Operai e mezzi sono sul posto per pulire la strada, ma servirannoalcuni giorni prima della riapertura.Leggi anche: Meteo, ultime ore al caldo: brusco calo termico da domenicadisagi ein arrivo La parte più bassa della strada è già stata ripulita, ma rimane da mettere in sicurezza la parte superiore. I lavori partiranno domani. Intanto, i cittadini affrontano l’isolamento con pazienza e speranza, confidando nell’impegno delle squadre che lavorano senza sosta.