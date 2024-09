Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successi per Renon su Unterland e Merano su Vipiteno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Sabato sera di grande importanza per la2024-2025. 12 squadre in campo, 5 delle quali italiane, con 4 impegnate in due derby che si sono dimostrati decisamente intensi e vibranti. Nel derby traCavaliers il successo va ai padroni di casa per 5-4. Ospiti che dominano in avvio con un 3-0 immediato con le reti di Sullmann, Zerbetto e Girardi, marisponde con Szypula e Lang con il 2-3 di fine primo tempo. Il secondo periodo vede di nuovo i Cavaliers allungare con Zerbetto per il 4-2, maprima accorcia con Insam, quindi pareggia con lo stesso Insam a 6 secondi dal termine. Il match va all’overtime con Kostner che decide tutto dopo soli 15 secondi. Secca sconfitta invece per Gherdeina che crolla per 1-7 in casa del KHL Sisak con i padroni di casa che sono volati sul 4-0 già a metà incontro.