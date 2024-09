Feltri | ho molta stima del Papa ma se non facciamo figli non è colpa di cani e gatti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Non èdeie deise non ci sono bimbi nelle case. Ma di una certa disaffezione alla natalità che sembra ammorbare la nostra specie. A taluni manca banalmente la voglia di procreare, afferrano un presente evanescente di passioni e mode effimere e coltivano l'orticello delle loro pulsioni senza mai sognarsi di sacrificare un istante del giorno e della notte a un neonato urlante che porterà il loro nome nel mondo. Ad altri invece manca la possibilità di generare e attendono per anni nel limbo della genitorialità soffrendo e pregando che ogni volta sia quella buona, fino a quando il desiderio di essere madri o padri non si consuma insieme al falò della giovinezza e dell'età fertile. Dico questo perché ho appena riletto le parole del Pontefice sulla cultura «veterinaria» imperante.