Cinema Una lettera d’amore a mio padre

(Di sabato 28 settembre 2024) Il legame tra une una figlia, gli inciampi, le fragilità, la passione condivisa per ildurante gli anni di piombo. E’ un omaggio commovente e appassionato al, il grande regista Luigi, il nuovo film di Francesca Comencini (foto sopra), “Il tempo che ci vuole“ interpretato da Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano (foto sotto). Dopo il successo alla Mostra di Venezia, la pellicola è approdata nelle sale di tutta Italia e oggi Francesca, regista e sceneggiatrice dallo sguardo sensibile e profondo, arriva in Umbria per presentarla al pubblico: alle 18 sarà al Metropolis di Umbertide, alle 21 al PostModernissimo a Perugia dove l’attesa è altissima, con biglietti disponibili su liveticket.it. E’ un film molto autobiografico.