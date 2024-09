Milan nuovo stadio iniziano i lavori a San Donato | ma non mancano le proteste La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024)a Sanper ilprogetto, ma nonledei contrari A Sanese hanno preso ufficialmente il via iper quanto riguarda ildi proprietà . Il tutto inizialmente consiste nella recinzione dell’area San Francesco, ossia il punto individuato dai rossoneri per la struttura. Idureranno mesi e serviranno a tenere lontano possibili individui che potranno portare degrado nell’area. Ilprocede quindi col dialogo con le istituzioni locali e regionali per l’Accordo di Programma necessario per dare il via aiveri e propri. Secondo quanto riporta Il Cittadino, nontuttavia lea questo proposito.