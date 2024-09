FC 25 | Tutto sull’evento esclusivo al quale ci ha invitato EA FOTO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il lancio di FC 25 è stato celebrato con un eventoche ha riunito appassionati, influencer, giornalisti e leggende del calcio per una serata all’insegna del divertimento e delle novità. L’evento si è tenuto presso il suggestivo JoyHub – Event Factory – Catania, in Via Mecenate, Milano, una location all’avanguardia che ha fatto da cornice ideale per l’introduzione di tutte le novità del gioco. Tra queste, la modalità Rush, una delle novità più attese di FC 25, ha avuto il suo momento di gloria, catturando l’attenzione di tutti i presenti. L’atmosfera dell’evento era elettrizzante, con una combinazione perfetta di intrattenimento, tecnologia e calcio. EA Sports ha organizzato un evento indimenticabile, dove i partecipanti hanno potuto intrattenersi giocando a Rush, una modalità 5 vs 5 in cui ogni giocatore controlla un singolo calciatore.