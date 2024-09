A Pisa arriva l’ambulanza mitragliata della regione di Kharkiv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – In molti oggi avranno notato in piazza Vittorio Emanuele II qualcosa di strano. Questa mattina infatti, intorno alle 9.30, un carro-attrezzi ha scaricato nella piazza un'ambulanza distrutta. Questa ambulanza fa parte di un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione europea circa gli orrori che si stanno abbattendo sulla popolazione ucraina. Come? Mostrando ai cittadini le condizioni delle ambulanze che hanno prestato soccorso in Ucraina. (C)enricomattiadelpunta Chi si recherà a partire da oggi fino a domenica, in piazza Vittorio Emanuele II potrà infatti vedere con i propri occhi quali siano gli effettiguerra, soprattutto di una guerra in cui non vengono rispettati gli articoli sanciti dalla IV Convenzione di Ginevra (art. 18 non è consentito prendere di mira le strutture di soccorso anche mobili) .