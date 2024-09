Lotteria della solidarietà Basta un euro per sostenere le associazioni del terzo settore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Aiutare lebenefiche del territorio vale quanto meno un caffè. Anzi, otto. Più l’ingresso gratuito a una serie di musei. Ieri in Comune è stata presentata la ‘’, iniziativa nata a Forlì e giunta alla sua 24esima edizione, da quattro anni arrivata anche a Cesena, dove al momento il margine di crescita è ancora ampio: lo dimostrano le cifre: dei 50.000 biglietti venduti nel 2023, circa 5.000, il 10%, è stato staccato in città. La formula è accattivante: acquistare ogni biglietto costa une col tagliando si ha la possibilità di partecipare all’estrazione di 150 premi, il primo dei quali è un buono vacanza offerto da Club del Sole del valore di 1.500. Ma in ogni caso chiunque partecipa ha già vinto.