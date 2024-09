Horizon Zero Dawn Sony ha alzato silenziosamente il prezzo dopo l’annuncio della Remastered

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pochi giorniufficiale diha deciso di alzare ilversione PS4 del gioco di Guerrilla Games sul PlayStation Store. Come riportato prontamente da Eurogamer, dando un’occhiata alla cronologia dei prezzi del titolo, condivisi su siti come PSPrices.com, è possibile notare immediatamente che la versione per PS4 diComplete Edition veniva venduta a 15,99 sterline fino a poche ore fa, quando il colosso giapponese ha deciso di aumentarla a 34,99 sterline (39,99 Euro sullo store italiano). QuindiInteractive Entertainment ha deciso sostanzialmente di raddoppiare ildiappena poche oreufficiale, avvenuto nel corso dell’ultimo State of Play.