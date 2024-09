Chicago Med | Lo showrunner conferma i piani per l’uscita di scena di Dominic Rains

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024)Med è tornato per la sua decima stagione il 25 settembre negli stati uniti, e lo ha fatto senza un amato membro del cast. La première della stagione 10 dello show hato chenon tornerà nell’apertura della stagione e che la sua uscita diè avvenuta fuori dallo schermo. “non tornerà all’inizio della stagione 10 e vi spiegheremo la sua partenza molto rapidamente”, ha dichiarato Allen MacDonald, nuovodiMed, in merito aiper gestiredididalla serie dopo cinque stagioni in cui ha interpretato il dottor Crockett Marcel.