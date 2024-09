Xi Jinping ha testato a sorpresa un nuovo missile balistico intercontinentale Protestano il Giappone e la Nuova Zelanda

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel Pacifico la tensione continua a crescere. Dopo le esercitazioni congiunte della marina cinese e di quella russa che spaventano i Paesi dell’area, l’esercito di Xi, letteralmente senza alcun preavviso, haundotato di una “testata fittizia”. A darne notizia è il ministero della Difesa di Pechino con una dichiarazione insolita visto che raramente le autorità della Cina parlano dei loro lanci. Non sono stati forniti dettagli sul luogo preciso della caduta o sulla natura del. Il ministero non ha nemmeno specificato se sia stato lanciato da un sottomarino o da terra. L’unica certezza è che i missili balistici intercontinentali sono tra le armi più potenti al mondo e possono potenzialmente trasportare testate nucleari per colpire qualsiasi punto sul pianeta.