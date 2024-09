Thunderbolts polemiche per il film Marvel | il poster è stato realizzato con l' IA?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Molti fan sarebbero rimasti spiazzati dal nuovodella pellicola deiStudios che sembrerebbe generato dall'intelligenza artificiale Con l'arrivo del trailer dicondiviso in rete anche unnuovo di zecca e molti fan pensano che siacreato dall'IA. L'attenzione delle persone si è concentrata principalmente sulla mano di "Bob", il personaggio dietro la cui identità dovrebbe nascondersi Sentry, uno degli essere più potenti dei fumetti. Infatti, una prima pubblicazione dell'immagine mostrava il personaggio di Lewis Pullman con sei dita invece di cinque. Questo ovviamente ha mandato in fibrillazione gli investigatori deiStudios che hanno cercato di analizzare l'immagine per capire se potesse essere stata generata dall'intelligenza artificiale. Gran parte del