Mister X gratta e vince mezzo milione di euro al bar di Lizzano gestito dalla sorella del mister del Modena

(Di mercoledì 25 settembre 2024)in Belvedere (Bologna), 25 settembre 2024 – Una cascata diai piedi del Corno alle Scale. Al Bar Rino di Maenzano, piccola borgata posta a metà strada train Belvedere e Vidiciatico, è stato venduto uno di queie vinci che cambiano la vita. Il ticket della fortuna conteneva un premio da capogiro: 500 milain unica soluzione che, tassati al 20%, si sono “ridotti”, si fa per dire, a 400 mila. La faccia della fortunata (o fortunato?) la si può solo immaginare, così come si può vagamente intuire l’enorme fatica che avrà fatto la stessa persona per trattenere la tempesta interiore da cui, sicuramente, sarà stata travolta mentre l’importante cifra emergeva, uno zero dopo l’altro, dai residui della vernicetta coprente.