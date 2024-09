Sì bipartisan sull’ordine del giorno sul maltempo La sindaca Carnevali | In campo tutti gli interventi necessari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Bergamo. Approvato il Bilancio consolidato del Comune di Bergamo. I lavori in aula consiliare, quelli che si sono tenuti nella serata di lunedì 23 settembre, hanno infatti portato all’approvazione del testo che di fatto porta le risultanze economiche e gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, compresa la nota integrativa e che, di fatto, riguardano anche, nel perimetro di consolidamento, le controllate e partecipate che fanno capo a Palazzo Frizzoni, come Atb, Bergamo Mercati, Bergamo Onoranze Funebri, Uniacque, Fondazione Teatro Donizetti, Associazione GAMeC Onlus, Fondazione Accademia Carrara, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, Fondazione Bergamo nella Storia e Bergamo Infrastrutture. Insieme alla delibera, anche quelle relative alla modifica del regolamento sui mercati e sui dehors.