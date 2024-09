Sabrina Salerno e il tumore al seno | Si entra in un tunnel ma cerco la luce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 24 settembre 2024)e ilal: “Siin untorna a parlare dopo l’operazione alla quale è stata sottoposta nei giorni scorsi per rimuovere unal. “Ilè stato scoperto in una fase iniziale e l’operazione è stata positiva” ha affermato la showgirl in un video postato tra le stories del suo profilo Instagram.ha aggiunto: “Non so quante volte ho fatto questo video Perché arrivo a un punto e mi commuovo non so perché. Volevo ringraziarvi per i messaggi. Io sono uscita dall’ospedale il giorno dopo l’operazione. Grazie per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato e abbraccio virtualmente tutte le donne che stanno affrontando questo percorso, siin une si cerca laPerché è necessaria la. Io spero di tornare sul palco preso, mi sono data come scadenza un mese”.