Clamorosa decisione dell’Uefa | la finale di Champions 2027 non si farà più a Milano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) “Poiché il Comune dinon può garantire che lo stadio di San Siro e i suoi dintorni non saranno interessati dai lavori di ristrutturazione nel periodo delladellaLeague del, è stato deciso di non assegnare lae di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con unaprevista per maggio-giugno 2025”. E’ la doccia gelata. La nota diramata è impietosa e denuncia perché non sarà più San Siro a ospitare ladel torneo di calcio per club più prestigioso. Quella per l’edizione in corso si svolgerà il 31 maggio 2025 all’Allianz di Monaco di Baviera, quella del 2026 invece alla Puskas Arena di Budapest. Per quella delche era stata assegnata a, quindi, si riaprono le candidature.