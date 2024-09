Autisti pagati troppo poco A Seta offerti 150mila euro ma l’azienda non li vuole usare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Sono noti da tempo i malumori realtivi al trasporto pubblico di, prima ancora di questa accesa protesta di utenti e lavoratori. Fra chi chiede un servizio adeguato a una città come Reggio e chi, invece, reclama salari equi per il luogo in cui risiede e lavora, il Comune e la Provincia fanno da mediatori. Sarebbero più dii fondi che l’assessora alla Mobilità, Carlotta Bonvicini, e il presidente di Provincia, Giorgio Zanni, si sono resi disponibili a erogare alla Società emiliana di trasporti. Soldi da ridistribuire ai dipendenti come indennizzo ma che ad oggi non hanno ancora ricevuto il nullaosta per essere recepiti. La mancanza di personale impone ai lavoratori in organico turni di lavoro più lunghi, straordinari che di fatto diventano quotidianità anche per sopperire a salari ritenuti bassi per la qualità della vita reggiana.