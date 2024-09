Tentata impiccagione nelle camere di sicurezza del Tribunale ad Aversa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 23 settembre 2024)sventata da agenti della Penitenziaria. A darne notizia è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Secondo quanto riferisce il sindacato, il detenuto di 42 anni, ristretto nel carcere di Secondigliano a Napoli, si trovavadideldi Napoli Nord in attesa di un’udienza quando ha tentato di impiccarsi utilizzando una cintura per accappatoio, fornita dal capo scorta per evitare l’abbassamento del pantalone durante il tragitto verso la struttura giudiziaria. La scorta ha notato il tentativo di suicidio ed è intervenuta tagliando la cintura e allertando immediatamente i soccorsi. I sanitari giunti con l’ambulanza hanno prestato al detenuto le cure necessarie salvandogli la vita.