Presidenziali Usa per i sondaggi Trump perde terreno su Harris e annuncia | Se non vinco a novembre non mi ricandiderò nel 2028

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con iche lo danno in difficoltà, l‘ex presidente Donaldprova a scuotere il suo elettorato con un’intervista tv in cui ha detto che non crede di ricandidarsi nelserà questeUsa. “No, non lo so. Penso sarà così. Non lo vedo affatto”, ha detto il tycoon a Full Measure con Sharyl Attkisson quando gli è stato chiesto se si voleva ricandidare tra quattro anni in caso di sconfitta acontro KamalaUsa, per isu: “Se non, non minel” Una sconfitta che,alla mano, non sembra così improbabile. Stando all’ultima rilevazione della CNN, la vicepresidenteha il 50% dei consensi, contro il 47% di