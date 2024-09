Malati di Alzheimer e caregiver | a Milano c’è il progetto Teseo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024)– In occasione della Giornata Mondiale dell’le organizzazioni non profit delhanno lanciato il sito dedicato al“Fragilità e demenze in una comunità che cura”. Ilha l’obiettivo di rappresentare un nuovo concetto di assistenza, fatto di concretezza, connessioni e supporto. Disponibile all’indirizzo www..it, il sito si propone di sensibilizzare e informare il pubblico sulla demenza e sulle sue sfide mettendo in rete informazioni, indicazioni, servizi sanitari e sociali. Le sezioni Nello specifico, all’interno della sezione "La Demenza”, vengono descritti i sintomi della malattia, con un approfondimento sui 10 campanelli d’allarme e una panoramica dei numeri relativi alla malattia. Un’ulteriore sezione è dedicata all’essenziale figura del, con informazioni utili sul suo ruolo cruciale.