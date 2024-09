Laurent Mekies chiarisce il motivo del giro veloce di Ricciardo a Marina Bay | Nessun aiuto a Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) A Singapore le polemiche non sono di certo mancate. Il 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1 ha fatto parlare e la comunicazione è stata al centro del contendere, se si pensa alla condanna a “lavori socialmente utili” di Maxper aver usato una parola volgare nel corso della conferenza stampa. Sempre legata a Max, l’altra vicenda deldi Daniel. Il pilota australiano, 18° e lontanissimo dal vertice con la sua Racing Bulls, si è tolto la soddisfazione di realizzare il miglior tempo del GP, di fatto privando Lando Norris del punto addizionale, suo fino a undalla conclusione. Questo perché Daniel, visto il suo posizionamento, non ha potuto incamerare quell’unità in più nel suo ruolino personale in quanto ciò gli sarebbe spettato se avesse concluso in top-10.