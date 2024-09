Atalanta-Como l’arbitro ha deciso | si gioca! Nuovo orario di inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo una lunga attesa dovuta al maltempo,scenderanno finalmente in campo. Il posticipo della quinta giornata di Serie A 2024-2025, inizialmente programmato per le 20:45, è stato rinviato a un. NUOVA DECISIONE –è stato rinviato a causa di una pioggia torrenziale che ha reso impraticabile il terreno di gioco del Gewiss Stadium.Tremolada , insieme ai capitani delle due squadre, Patrick Cutrone dele Marten de Roon dell’, ha effettuato un sopralluogo decisivo proprio pochi minuti fa. Dopo aver esaminato il rimbalzo del pallone e le condizioni delle varie zone del campo, è arrivato il via libera: sialle 21:45. La pioggia, che aveva causato ritardi e preoccupazioni, ha iniziato a diminuire d’intensità, permettendo alla squadra arbitrale di dare l’OK definitivo per lo svolgimento del match.