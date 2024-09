Tragico incidente nel Catanese muore ragazzo di 15 anni Altri tre feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Unstradale ha scosso la provincia di Catania all’alba di oggi, 22 settembre. Undi 15ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava insieme a tre coetanei è uscita di strada lungo la Strada Statale 288, nei pressi di Ramacca, in direzione dell’innesto di Piazza Armerina con la Ss 117.Leggi anche: Mamma spara al figlio 15enne e si suicida: “Aveva problemi psicologici” La dinamica Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri di Palagonia e Ramacca, accorsi sul posto per effettuare i primi rilievi, le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. L’auto, per motivi ancora da chiarire, è finita fuori strada. L’intervento dei Vigili del fuoco di Paternò si è reso necessario per estrarre i ragazzi rimasti intrappolati nell’abitacolo.