LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Norris fa il vuoto su Verstappen Leclerc 8 stoppato da Alonso

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 17/62: problemi per Albon! Il pilota della Williams procede lentissimo. Vediamo se sarà costretto a fermare la vettura in pista Giro 16/62:se continua così, tra qualche giro potrebbe pensare addirittura al cambio gomme e rientro davanti al secondo. Margine di 10 secondi ora! Giro 15/62:non si ferma più e porta a 9.1 il suo vantaggio su. Piastri prova ad avvicinarsi a Russell e si porta a 1.8. Giro 14/62: Sainz ai box! A sorpresa. Lo spagnolo monta le gomme hard (2.6) e rientra in 18a posizione in battaglia con Albon. Giro 14/62: ancora 1.1 guadagnato dain questo giro e 8.0 susempre ottavo in scia ad. Giro 13/62: Hamilton sempre terzo a 13.0 in gestione, quindi Russell quarto a 2.3 e Piastri quinto a 1.9 dall’inglese. Hulkenberg sesto a 4.4.