Inter-Milan le probabili formazioni per la 5ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio San Siro per la quintadiA: queste leper la partita di oggi.CASA – L’si prepara al derby della Madonnina con la massima concentrazione, puntando sulla formazione titolare per affrontare ilin una sfida cruciale, sia per il dominio cittadino che per il cammino in campionato. Il dubbio principale per Simone Inzaghi riguardava le fasce, ma le scelte definitive sembrano ormai fatte. A destra, Denzel Dumfries giocherà la sua prima partita da titolare in questa stagione, vincendo il ballottaggio con Darmian, che fino a ora aveva occupato stabilmente il posto. Sulla fascia sinistra, l’recupera Federico Dimarco, reduce da un lieve infortunio, ma subito pronto a tornare nell’undici di partenza.