Fiorentina Lazio pagelle viola | Gudmunsson è fantasia e geometrie Bene De Gea Kouame confusionario

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – Ecco ledella squadrain. De Gea 7 - Chiamato al primo vero intervento su Zaccagni si allungandosi sulla sinistra. Attento sul colpo di testa velenoso di Gila. Super sul tracciante di Dia. Nella ripresa si ripete anche su Guendouzi che poi lo grazia colpendo la traversa.Quarta 5,5 - Non è un gran momento quello che sta attraversando l’argentino. E’ vero dalle sue parti si affaccia spesso e volentieri Zaccagni che lo punta, mettendolo in difficoltà. Ma non riesce a dare il suo contributo anche in avanti, non fosse altro per la presenza di tanti centrocampisti nell’affollata mediana del primo tempo. Esce all’intervallo quando Palladino opta per la soluzione Gudmundsson.