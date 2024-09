Crolla una palazzina a Saviano anche il prefetto è sconvolto | Situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Non è tempo di evocare eventuali responsabilità, è il momento stringerci attorno a questa famiglia, esprimere vicinanza e solidarietà e sperare che le due persone ancora sotto macerie e macerie siano vive,se da come la casa è accartocciata su se stessa è difficile pensarlo". Lo ha dichiarato ildi Napoli, Michele Di Bari, sul luogo dell'esplosione della, in cui sono morti due fratellini, mentre si cercano ancora tra le macerie la mamma e un'anziana. "Speriamo bene, ma i presupposti evocano unadavvero", ha aggiunto Di Bari.