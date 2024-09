Chi era Paola Marella conduttrice televisiva che ha reso più belle le nostre case

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 22 settembre 2024)è stata architetto e. Nota per i programmi condotti sull’emittente Real Time, come Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente, è scomparsa a Milano dopo una lunga malattia. Aveva 61 anni.nasce a Milano il 16 febbraio del 1963, sotto il segno dell’Aquario. Dopo il diploma al liceo classico si laurea in Architettura degli Interni presso la facoltà di Architettura del Politecnico, sempre nel capoluogo lombardo. La passione per lee il loro abbellimento la porta inizialmente a seguire un percorso di agente immobiliare che dal 1993 intraprende con una società ad hoc. Nel 2007 arriva su Real Time, tv del gruppo Discovery Italia (facente capo a Warner Bros.) e subito colpisce il pubblico con l’eleganza dei suoi modi e lo stile inconfondibile. Caratterizzata da una ciocca di capelli bianchi.